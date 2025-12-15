PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Suhl (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Suhl führten Sonntagmorgen eine Verkehrskontrolle mit einem 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigekeitenanzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

