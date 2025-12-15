LPI-SHL: Positiver Drogenvortest
Suhl (ots)
Beamte des Inspektionsdienstes Suhl führten Sonntagmorgen eine Verkehrskontrolle mit einem 39-jährigen E-Scooter-Fahrer in Suhl durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ordnungswidrigekeitenanzeige aufgenommen.
