LPI-SHL: Positiver Drogenvortest

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitag bis Samstagmorgen öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Münzeinwurf einer Spielzeugbahn in einem Einkaufscenter in der Friedrich-König-Straße in Suhl und in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen den Einwurf eines ebenfalls dort befindlichen Spielzeugbusses. Die Täter gelangten in beiden Fällen an Münzgeld aus den Automaten in noch unbekannter Höhe und verursachten geringen Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den ...

mehr