Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Meiningen (ots)

Montagabend fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Rohrer Straße in Meiningen in Richtung Marienstraße. Zu dieser Zeit hielt ein 63-jähriger Autofahrer dort am rechten Straßenrand. Der 40-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte gegen den stehenden Pkw und schob diesen gegen einen Grundstückszaun. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Der 63-jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen - die anderen Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt.

