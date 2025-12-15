LPI-SHL: Parkenden Pkw übersehen
Eisfeld (ots)
Ein Autofahrer fuhr Sonntagabend auf der Schalkauer Straße in Eisfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er einen auf der Fahrbahn parkenden Pkw und prallte dagegen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
