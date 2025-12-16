Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Arbeitsagentur

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr, bis Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Arbeitsagentur in der Straße "Eichelbach" in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchwühlten die Räume und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen 20 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Bei dem Einbruch richteten die Täter einen hohen Sachschaden an. Dieser wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0325016/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell