PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Arbeitsagentur

Schmalkalden (ots)

In der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr, bis Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Arbeitsagentur in der Straße "Eichelbach" in Schmalkalden ein. Sie öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchwühlten die Räume und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen 20 Euro Bargeld aus einer Geldkassette. Bei dem Einbruch richteten die Täter einen hohen Sachschaden an. Dieser wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0325016/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 11:36

    LPI-SHL: Nach Unfall leicht verletzt

    Heßberg (ots) - Zwei Autofahrer fuhren Montagnachmittag hintereinander auf der Hauptstraße in Heßberg. Die vorausfahrende Autofahrerin verringerte ihre Geschwindigkeit, um in der Folge nach links abzubiegen. Der hinter ihr fahrende Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und es kam zum Zusammenprall, bei dem die Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:56

    LPI-SHL: Körperverletzung

    Suhl (ots) - Zwei Jugendliche befanden sich Montagnachmittag am Busbahnhof in Suhl, schauten sich Bilder auf dem Smartphone an und lachten. Ein Mann sprach einen der beiden auf sein Lachen an und verpasste ihm unvermittelt eine Kopfnuss. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen und der Täter lief davon. Er konnte wenig später durch die Polizei festgestellt und als Täter identifiziert werden. Den 48-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen der Körperverletzung. ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 09:49

    LPI-SHL: Hausnummerntafel beschmiert

    Suhl (ots) - Ein Zeuge stellte Montagmorgen einen verfassungsfeindlichen Schriftzug auf einer Hausnummerntafel in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl fest. Die Tafel ist an einem Mehrfamilienhaus angebracht und die Schrift wurde mit weißer Farbe aufgebracht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren