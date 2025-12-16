Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike mit Gasgriff

Möhra (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten am späten Montagabend einen E-Bike-Fahrer in Möhra. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass an dem Fahrrad ein Gasgriff verbaut war und es somit ohne Mitwirkung des Fahrzeugführers fährt. Für das Rad bestand kein Versicherungsschutz, der Mann war nicht im Besitz einer (durch den Gasgriff) erforderlichen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Polizisten stellten das E-Bike sicher, brachten den Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt. Ihn erwartet eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell