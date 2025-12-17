PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

Suhl (ots)

Dienstagmittag übersah die 45-jährige Fahrerin eines Lieferfahrzeuges beim Rückwärtsfahren in der Auenstraße in Suhl einen am Fahrbahnrand stehenden 96-jährigen Fußgänger. Sie erfasste den Mann, welcher stürzte und leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

