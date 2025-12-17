LPI-SHL: Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

Möhra (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen kontrollierten am späten Montagabend einen E-Bike-Fahrer in Möhra. Während der Kontrolle stellten sie fest, dass an dem Fahrrad ein Gasgriff verbaut war und es somit ohne Mitwirkung des Fahrzeugführers fährt. Für das Rad bestand kein Versicherungsschutz, der Mann war nicht im Besitz einer (durch den Gasgriff) erforderlichen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die ...

mehr