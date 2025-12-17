LPI-SHL: Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen
Suhl (ots)
Dienstagmittag übersah die 45-jährige Fahrerin eines Lieferfahrzeuges beim Rückwärtsfahren in der Auenstraße in Suhl einen am Fahrbahnrand stehenden 96-jährigen Fußgänger. Sie erfasste den Mann, welcher stürzte und leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus kam.
