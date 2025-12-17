LPI-SHL: Telefonmast umgefahren - Zeugen gesucht
Oberstadt (ots)
Dienstag gegen 17:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kreuzungsbereich Hauptstraße/An der Hardt in Oberstadt gegen einen Telefonmast, welcher dadurch umfiel. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326684/2025 entgegen.
