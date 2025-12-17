PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefonmast umgefahren - Zeugen gesucht

Oberstadt (ots)

Dienstag gegen 17:30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Kreuzungsbereich Hauptstraße/An der Hardt in Oberstadt gegen einen Telefonmast, welcher dadurch umfiel. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, verließ der Verursacher die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326684/2025 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:21

    LPI-SHL: Zusammengeschoben

    Buttlar (ots) - Mehrere Autos fuhren Dienstagnachmittag hintereinander auf der Frankfurter Straße in Buttlar. Als ein Fahrzeug der Reihe nach links abbiegen wollte und deshalb verkehrsbedingt halten musste, erkannten die drei Autofahrer dahinter die Situation rechtzeitig und bremsten ebenfalls. Ein 34-Jähriger bemerkte die haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf, wodurch er die drei Autos vor ihm aufeinander schob. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:15

    LPI-SHL: E-Bike entwendet

    Suhl (ots) - Dienstag zwischen 16:15 Uhr und 17:35 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein mittels Schloss in der Pfarrstraße in Suhl gesichert abgestelltes schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls". Das Pedelec hat einen Wert von über 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0326621/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:06

    LPI-SHL: Fußgänger beim Rückwärtsfahren übersehen

    Suhl (ots) - Dienstagmittag übersah die 45-jährige Fahrerin eines Lieferfahrzeuges beim Rückwärtsfahren in der Auenstraße in Suhl einen am Fahrbahnrand stehenden 96-jährigen Fußgänger. Sie erfasste den Mann, welcher stürzte und leicht verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren