Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erlebe die Welt der Polizei hautnah und digital - Dein Schnuppertag im Inspektionsdienst Suhl

Suhl (ots)

Du hast Interesse an einer Karriere bei der Polizei und möchtest 
wissen, wie der Alltag einer Polizistin oder eines Polizisten 
aussieht? Dann hast Du jetzt die Chance, einen exklusiven Einblick in
die spannende und verantwortungsvolle Arbeit der Polizei zu erhalten!
Am 21.01.2026 lädt der Inspektionsdienst Suhl alle Interessierten zu 
einem Schnuppertag ein. Egal, ob Du Dich für den Polizeiberuf 
entscheidest oder einfach nur neugierig auf die Arbeit bei der 
Polizei bist - dieser Tag bietet dir eine einzigartige Gelegenheit, 
mehr zu erfahren.
Was Dich erwartet:
    - Geführte Rundgänge durch unsere Dienststelle
    - Praktische Vorführungen von Einsatzmitteln und Ausrüstung
    - Interaktive Gespräche mit erfahrenen Polizist*innen
    - Einblicke in die verschiedenen Einsatzbereiche der Polizei, von
der Spurensicherung bis hin zur Hundestaffel
    - Fragen und Antworten: Nutze die Gelegenheit, mehr über 
Ausbildung und Studium, Karrierechancen und den Arbeitsalltag zu 
erfahren
    - !!! JETZT NEU - Erlebe den Polizeiberuf hautnah in Form von 
virtueller Realität
Wann?
21.01.2026 von 07:00 bis 14:45 Uhr
Wo? 
Inspektionsdienst Suhl, Bahnhofstraße 2 in 98527 Suhl
Voraussetzungen:
Du bist zwischen 13 und 34 Jahren alt und meldest Dich im Voraus an. 
Anmeldung:
Um Dir einen Platz zu sichern, melde Dich bitte bis spätestens 
16.01.2026 unter der E-Mail Adresse  
nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de an. 
Wir benötigen lediglich Deinen Namen, die Wohnanschrift, das Alter 
und eine telefonische Erreichbarkeit.

Lass Dir diese Gelegenheit nicht entgehen und tauch ein in die Welt 
der Polizei - vielleicht ist dies der erste Schritt in eine spannende
Zukunft!

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und stehen jederzeit für Fragen 
zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Nachwuchsgewinnung
Nick Morgenroth
Telefon: 03681 32 1544
E-Mail: nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
weitere Infos: www.startpolizei.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

