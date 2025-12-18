PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Deutlich zu viel Alkohol

Floh-Seligenthal (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 63-jährigen Autofahrer in Floh-Seligenthal. Dabei stellten sie einen Atemalkoholwert von 0,96 Promille fest. Der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test zeigte sogar einen Wert von über 1,1 Promille an. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, seinen Führerschein abgeben und er erhält eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

    Brotterode-Trusetal (ots) - Mehrere Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren klingelten Dienstagnachmittag bei einem Mann in Brotterode-Trusetal. Dieser bedrohte auf die Klingelstreiche hin die Personen aus dem Fenster heraus mit einer Luftdruckpistole. Die Kinder rannten davon und meldeten den Vorfall dem Kontaktbereichsbeamten. Die Polizisten stellten die Luftdruckwaffe sicher und bearbeiten jetzt eine Anzeige gegen Mann.

    Schleusingen (ots) - Am frühen Dienstagabend fuhr ein 45-jähriger Autofahrer auf der Eisfelder Straße in Schleusingen. Er übersah dort ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und prallte dagegen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Der Unfallverursacher kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

