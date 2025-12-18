LPI-SHL: Deutlich zu viel Alkohol
Floh-Seligenthal (ots)
Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 63-jährigen Autofahrer in Floh-Seligenthal. Dabei stellten sie einen Atemalkoholwert von 0,96 Promille fest. Der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test zeigte sogar einen Wert von über 1,1 Promille an. Daraufhin musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten, seinen Führerschein abgeben und er erhält eine Anzeige.
