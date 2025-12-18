LPI-SHL: Deutlich zu viel Alkohol

Brotterode-Trusetal (ots) - Mehrere Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren klingelten Dienstagnachmittag bei einem Mann in Brotterode-Trusetal. Dieser bedrohte auf die Klingelstreiche hin die Personen aus dem Fenster heraus mit einer Luftdruckpistole. Die Kinder rannten davon und meldeten den Vorfall dem Kontaktbereichsbeamten. Die Polizisten stellten die Luftdruckwaffe sicher und bearbeiten jetzt eine Anzeige gegen Mann. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

