LPI-SHL: Zusammenstoß mit Schilderwagen
Vacha (ots)
Ein 90-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagmittag die Bundesstraße 62 von Vacha in Richtung Dorndorf. Aus nicht geklärten Gründen prallte er gegen einen Schilderwagen, der sich auf dieser Strecke befand. Das Auto war nach dem Zusammenstoß so kaputt, dass der Abschleppdienst kommen musste. Der Senior verletzte sich leicht.
