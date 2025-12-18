LPI-SHL: Berauscht unterwegs
Zella-Mehlis (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Donnerstagnacht (18.12.2025) einen 20-jährigen VW-Fahrer in der Straße Schneidersgrund in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Metamphetamine. Der Mann musste daraufhin die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er erhält eine Anzeige und musste seinen Pkw stehenlassen.
