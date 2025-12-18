LPI-SHL: Drogen konsumiert und gefahren
Suhl (ots)
Einen 25-jährigen BMW-Fahrer kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes am späten Mittwochabend. Er gab gegenüber den Polizisten an, am Vortag Cannabis konsumierte zu haben. Daraufhin musste er eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und seinen Pkw stehenlassen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell