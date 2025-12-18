LPI-SHL: Drogen konsumiert und gefahren

Hildburghausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntag- bis Dienstagmittag die Scheibe einer Garage in der Waldstraße in Hildburghausen. Anschließend warf er durch die zerstörte Scheibe einen Böller, der im Inneren detonierte, jedoch nichts beschädigte. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der ...

