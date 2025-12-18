PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen konsumiert und gefahren

Suhl (ots)

Einen 25-jährigen BMW-Fahrer kontrollierten Beamte des Suhler Inspektionsdienstes am späten Mittwochabend. Er gab gegenüber den Polizisten an, am Vortag Cannabis konsumierte zu haben. Daraufhin musste er eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und seinen Pkw stehenlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

