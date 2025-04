Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zwei Frauen, vier Haftbefehle - Doppelte Fahndungstreffer durch Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (31.03.2025) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf eine Deutsche zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vor. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen die 35-jährige Frau gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Erschleichens von Leistungen vorlagen. Der erste wurde im Mai 2024 und der zweite im Juli 2024 gegen die im Januar und Oktober 2023 rechtskräftig Verurteilte erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 85 Tagen konnte von der Dortmunderin jedoch abgewendet werden, da sie die Geldstrafe in Gesamthöhe von 1.025 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte sie ihre Reise fort.

Montagabend dann ebenfalls ein doppelter Fahndungstreffer. Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Fuerteventura/Spanien wurde eine weitere Deutsche durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Die Bundespolizisten stellten hier fest, dass nach der 50-Jährigen ebenfalls zweifach per Haftbefehl gesucht wurde. In diesem Fall von der Staatsanwaltschaft Krefeld. Der erste wurde im September 2024 wegen Betruges und der zweite im Oktober 2024 wegen gewerbsmäßigen Betruges in zwei Fällen erlassen. Demnach wurde sie im September 2022 und August 2019 rechtskräftig zu insgesamt einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Da sich die Verurteilte der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde sie zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls durch die Bundespolizei wurde die im Kreis Wesel lebende Frau den zuständigen Justizbehörden überstellt.

