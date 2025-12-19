PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Fahrzeug überschlagen

Rohr (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Landstraße von Meiningen in Richtung Rohr. Nach einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, stieß an einen Wasserdurchlauf und überschlug sich danach mehrfach. Es kam schließlich auf der Straße zum Liegen. Der völlig kaputte VW musste abgeschleppt werden, der Fahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

