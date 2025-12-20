Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Personengruppe greift Polizisten an

Suhl (ots)

Am späten Freitagabend kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Bereich einer Tankstelle in der Würzburger Straße in Suhl. Vorausgegangen war ein Anruf eines Mitarbeiters über eine Gruppe betrunkener Personen auf dem Tankstellengelände. Als die Beamten des Suhler Inspektionsdienstes eintrafen verhielt sich die Gruppe, bestehend aus ca. 25 Personen, bereits verbal aggressiv. Es kamen Unterstützungskräfte zum Einsatzort. Zwei der Frauen aus der Gruppe versuchten zu flüchten, konnten aber von einem Polizisten daran gehindert werden. Daraufhin schlug eine 20-Jährige dem Beamten eine Flasche ins Gesicht. Danach griffen mehrere der Gruppe die eingesetzten Polizisten an. Ein 22-Jähriger schlug mit den Fäusten um sich und es kam zu Flaschenwürfen. Einige der Personen konnten flüchten. Weitere Unterstützungskräfte aus der Meininger Dienststelle, der Autobahnpolizeistation Süd und der Bereitschaftspolizei kamen vor Ort. Die Lage konnte beruhigt und die Personalien der Anwesenden erhoben werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme zeigte ein Mann den Hitlergruß und ein 33-Jähriger leistete aktiven Widerstand bei der Feststellung seiner Identität. Bei seiner Durchsuchung konnte griffbereit ein Messer gefunden werden. Der Mann und eine 23-Jährige, die sich durchweg aggressiv verhielt, kamen in Gewahrsam zur Unterbindung weiterer Straftaten. 12 Personen im Alter von 18 bis 33 Jahren konnten namhaft gemacht werden. Alle sind deutsche Staatsangehörige. Es werden derzeit Anzeigen wegen Landfriedensbruch, Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bearbeitet. Bei dem Einsatz wurden sieben Polizisten leicht verletzt.

