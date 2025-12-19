PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und abgehauen

Schmalkalden (ots)

Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 07:20 Uhr die Landstraße von Schmalkalden in Richtung Schwallungen. Etwa 150 Meter nach dem Waldquell-Kreisverkehr kamen ihr vier Fahrzeuge entgegen. Der unbekannte Fahrer des zweiten Autos in der Reihe setzte zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die Frau ihren Skoda nach rechts, kam dabei auf den unbefestigten Seitenstreifen und krachte gegen die Leitplanke. Der Unbekannte brach den Überholvorgang ab und fuhr davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 33-Jährige blieb unverletzt, aber an ihrem Auto entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, vor allem die anderen drei Fahrer im Gegenverkehr, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0326878/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

