Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: unter Drogen gefahren

Meiningen (ots)

Am Freitagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden Meiningen in der Werrastraße in Meiningen Verkehrskontrollen durch. Gegen 15:00 Uhr wurde ein 44-jähriger Fahrzeugführer eines Skodas angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest mit positivem Ergebnis auf Cannabis erhärtete den Verdacht, so dass im Anschluss eine Blutentnahme im Klinikum Meiningen durchgeführt wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun mindestens ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

