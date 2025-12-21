LPI-SHL: Pkw - Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

Schmalkalden (ots) - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr nahmen aufmerksame Nachbarn in Schmalkaden einen anschlagenden Rauchmelder wahr. Nachdem die betagte Wohnungsinhaberin nicht öffnete, rückten Polizei und Feuerwehr an. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte nahm die 82jährige Wohnungsinhaberin aber das Klingeln und Klopfen wahr und öffnete die Tür. Das angebrannte Essen konnte schnell vom Herd genommen werden. ...

mehr