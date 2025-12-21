LPI-SHL: Pkw - Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet
Vacha (ots)
Am 19.12.2025 wurde ein unbekannter Täter gegen 19:30 Uhr dabei beobachtet, als er bei einem geparkten Pkw in der Widemarkter Straße eine Scheibe einschlug und wie sich später heraus stellte, eine Geldbörse entwendete. Als der Zeuge eingreifen wollte, flüchtete der dunkel gekleidete Täter mit Kapuze auf dem Kopf.
