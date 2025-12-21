LPI-SHL: Ohne Vericherungsschutz unterwegs
Barchfeld-Immelborn (ots)
In den Mittagsstunden des 20.12. wollten Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen im Rahmen der Streifentätigkeit einen E-Scooter in der Nürnberger Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bei dieser Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicheungsschutz vorliegt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Plichtversicherungsgesetz.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell