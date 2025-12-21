PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Automatenaufbruch

Zella-Mehlis (ots)

Aus vier im Untergeschoss eines Einkaufscenters in der Industriestraße zahlpflichtigen Massagesesseln wurden die Münzbehälter aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Die Tatzeit erstreckt sich auf den 15.12. bis 20.12.2025. Dem Betreiber entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0330320/2025 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 09:20

    LPI-SHL: Brandfälle

    Suhl (ots) - Erneut schlug in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Feuerteufel zu. Gegen 00.20 Uhr brannten in der Hufelandstraße drei Müllbehälter vollständig ab. Gegen 01.05 Uhr brannte in der Rimbachstraße Ecke Rimbachtal/Beiersgrund ein geparktes Wohnmobil trotz Löschversuche vollständig ab. Der Gesamtschaden wird auf ca. 150000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0330737/2025 erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:20

    LPI-SHL: Körperverletzung

    Suhl (ots) - Am 20.12.2025 kam es gegen 22.40 Uhr zu einer Körperverletzung im Schwarzwasserweg im Bereich eines ehemaligen Autohauses. Hierbei schlug ein 34-Jähriger einen 19-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Ein hinzukommender Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, welcher schlichten wollte, wurde von dem 34-Jähigen ebenfalls attackiert. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen musste der Schläger letztlich die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Alle Beteiligten wurden ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:16

    LPI-SHL: Pkw - Scheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet

    Vacha (ots) - Am 19.12.2025 wurde ein unbekannter Täter gegen 19:30 Uhr dabei beobachtet, als er bei einem geparkten Pkw in der Widemarkter Straße eine Scheibe einschlug und wie sich später heraus stellte, eine Geldbörse entwendete. Als der Zeuge eingreifen wollte, flüchtete der dunkel gekleidete Täter mit Kapuze auf dem Kopf. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren