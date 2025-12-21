LPI-SHL: Automatenaufbruch
Zella-Mehlis (ots)
Aus vier im Untergeschoss eines Einkaufscenters in der Industriestraße zahlpflichtigen Massagesesseln wurden die Münzbehälter aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Die Tatzeit erstreckt sich auf den 15.12. bis 20.12.2025. Dem Betreiber entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise werden unter Angabe des Az. 0330320/2025 erbeten.
