PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 17.01.2026, gegen 22:50 Uhr, ereignete sich in der Bernwardstraße in Hildesheim eine Sachbeschädigung einer Schaufensterscheibe durch eine männliche Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierten ein Mann und eine Frau das Geschäft, woraufhin der Mann gegen die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäfts trat. Anschließend flüchteten die beiden Personen in Richtung der Tankstelle an der Hannoverschen Straße.

Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben:

   - Alter: ca. 25 Jahre
   - Körpergröße: ca. 190 cm
   - Bekleidung: schwarz

Die weibliche Person wurde wie folgt beschrieben:

   - Alter: ca. 25 Jahre
   - Körpergröße: ca. 160 cm
   - Bekleidung: helle Jacke (vermutlich weiß oder beige)
   - Haarfarbe: blond

An der Schaufensterscheibe, die der Friedrichstraße zugewandt ist, blieben ein Loch und diverse Glassplitter zurück.

Personen, die von der Polizei noch nicht befragt wurden und Hinweise zu der Tat oder den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:36

    POL-HI: Einbruch in Bäckerei in Hildesheim

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Zwischen Samstag, dem 17.01.2026, 18:45 Uhr, und Montag, dem 19.01.2026, 3:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen unbefugten Zugang zu einer Bäckerei in der Altpetristraße in Hildesheim. Die Täter entwendeten nach ersten Informationen unter anderem Bargeld und entfernten sich anschließend vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:12

    POL-HI: Unfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 16.01.2026, in der Zeit zwischen 08:00-11:00 Uhr, stand ein blauer VW T-Roc in der Bismarckstr., am Fahrbahnrand, geparkt. Als der Geschädigte zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er an der Fahrertür, im Bereich des Außenspiegels, mehrere Beschädigungen fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu einem Unfallflüchtigen liegen derzeit nicht vor. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:01

    POL-HI: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Sonntagabend, den 18.01.2026, um 19:50 Uhr, kontrollierten Beamte vom Polizeikommissariat Alfeld in der Fredener Str. im Alfelder Ortsteil Wispenstein einen BMW mit schlechtlesbaren Kennzeichen. Beim Herantreten konnten festgestellt werden, dass die Kennzeichen entsiegelt und der Pkw nicht mehr zugelassen war. Zudem konnte der 36-Jährige aus Freden keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Erst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren