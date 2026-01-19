Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Sachbeschädigung

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 17.01.2026, gegen 22:50 Uhr, ereignete sich in der Bernwardstraße in Hildesheim eine Sachbeschädigung einer Schaufensterscheibe durch eine männliche Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen passierten ein Mann und eine Frau das Geschäft, woraufhin der Mann gegen die Schaufensterscheibe eines Einzelhandelsgeschäfts trat. Anschließend flüchteten die beiden Personen in Richtung der Tankstelle an der Hannoverschen Straße.

Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben:

- Alter: ca. 25 Jahre - Körpergröße: ca. 190 cm - Bekleidung: schwarz

Die weibliche Person wurde wie folgt beschrieben:

- Alter: ca. 25 Jahre - Körpergröße: ca. 160 cm - Bekleidung: helle Jacke (vermutlich weiß oder beige) - Haarfarbe: blond

An der Schaufensterscheibe, die der Friedrichstraße zugewandt ist, blieben ein Loch und diverse Glassplitter zurück.

Personen, die von der Polizei noch nicht befragt wurden und Hinweise zu der Tat oder den Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

