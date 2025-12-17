Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Bergener Hotel, Zeugen gesucht

Bergen auf Rügen (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Dienstag (16. Dezember 2025) ein Einbruchsdiebstahl in ein Bergener Hotel in der Bahnhofstraße gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag (15. Dezember 2025), 18:00 Uhr, bis Dienstag (16. Dezember 2025), 05:55 Uhr, Zutritt zu einem Hotel in der Bergener Bahnhofstraße. Sie entwendeten Bargeld in einer vierstelligen Höhe.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/810 0, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell