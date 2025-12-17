PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Bergener Hotel, Zeugen gesucht

Bergen auf Rügen (ots)

Der Polizei wurde am gestrigen Dienstag (16. Dezember 2025) ein Einbruchsdiebstahl in ein Bergener Hotel in der Bahnhofstraße gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montag (15. Dezember 2025), 18:00 Uhr, bis Dienstag (16. Dezember 2025), 05:55 Uhr, Zutritt zu einem Hotel in der Bergener Bahnhofstraße. Sie entwendeten Bargeld in einer vierstelligen Höhe.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Bergen unter 03838/810 0, bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 11:05

    POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter stiehlt Geld

    Malchow (ots) - Am gestrigen Abend, 16. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 19:30 ein Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft in der Malchower Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel zwei Verkäuferinnen des Marktes eine männliche Person auf, welche sich während des Marktaufenthaltes ungewöhnlich verhielt. Nachdem der Unbekannte einen kleinen Einkauf tätigte, hielt er sich noch einige ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 10:06

    POL-NB: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

    Malchin (ots) - Am heutigen Mittwoch, 17. Dezember 2025, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Malchiner Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die vorgenannte Straße. Im Kurvenbereich zwischen Tankstelle und Bahnhof kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. In Folge dessen wurde dieser lebensbedrohlich verletzt. Die Poststraße, welche zugleich die ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 09:56

    POL-NB: Verhalten zweier Autofahrer gefährdet Verkehr

    B96/Bergen auf Rügen (ots) - Am gestrigen Dienstag (16. Dezember 2025) kam es um 15:20 Uhr zu einem verkehrsgefährdenden Verhalten zweier Fahrzeugführer. Ein 50-jähriger Skodafahrer sowie ein 26-jähriger Volkswagenfahrer befuhren die Bundesstraße 96 aus Richtung Stralsund in Richtung Bergen auf Rügen. Der 26-Jährige beabsichtigte, den 50-Jährigen zu überholen. Dieser verhinderte das Überholmanöver offenbar, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren