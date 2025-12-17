PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei sucht Zeugen - Unbekannter stiehlt Geld

Malchow (ots)

Am gestrigen Abend, 16. Dezember 2025, wurde der Polizei gegen 19:30 ein Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft in der Malchower Friedrich-Ebert-Straße gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen fiel zwei Verkäuferinnen des Marktes eine männliche Person auf, welche sich während des Marktaufenthaltes ungewöhnlich verhielt. Nachdem der Unbekannte einen kleinen Einkauf tätigte, hielt er sich noch einige Zeit im Kassenbereich des Ladens auf. In einem Moment, in welchem der Kassenbereich unbesetzt war, machte sich der Mann dann an der dortigen Kasse zu schaffen. Dies fiel einer Mitarbeiterin aus kurzer Entfernung auf, welche den Tatverdächtigen folgend ansprach. Daraufhin floh der Mann aus dem Geschäft und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Kurz darauf stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass der Unbekannte die Kasse aufgebrochen und die darin befindlichen Einnahmen entwendet hatte.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 2.100 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Diebstahls und bittet Zeugen, die weitere Angaben zu Tat oder Täter machen können um Hilfe.

   Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:
   -  männlich
   -  circa 25 bis 30 Jahre alt
   -  ungefähr 1,75 Meter groß
   -  schwarze Haare
   -  bekleidet mit einer schwarzen, gesteppten Übergangsjacke
   -  sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent, vermutlich osteuropäisch

Wenn Sie sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der 039931 8480 im Polizeirevier Röbel, unter www.polizei.mvnet.de an die Onlinewache der Landespolizei M-V oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

