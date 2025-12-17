PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Junger Autofahrer kommt bei Richtenberg von der Straße ab

Richtenberg (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (17.12.2025) kam es vermutlich gegen 02:00 Uhr auf der Landstraße 212 in der Nähe von Richtenberg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem Pkw der Marke Audi die L 212, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug vermutlich mit einem Straßenbaum. Erst etwa zwei Stunden später, gegen 04:00 Uhr, entdeckten Mitarbeiter des Winterdienstes das verunfallte Fahrzeug und den jungen Fahrer.

Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen am Unfallort ergaben den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Zudem sei er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der genutzte PKW war offensichtlich nicht zugelassen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird.

Im weiteren Verlauf wurde eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen wurden unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 01:59

    POL-NB: Raubüberfall auf Tankstelle in 17358 Torgelow

    Ueckermünde (ots) - Am 16.12.2025 kam es in der Lindenstraße in 17358 Torgelow zu einem Raubüberfall auf die Total-Tankstelle. Zwei unbekannte Täter betraten gegen 21:00 Uhr die Räume der Total-Tankstelle und bedrohten die Mitarbeiterin mit Macheten und entwendeten die Kasse. In der Kasse befand sich eine zur Zeit unbekannte Höhe an Bargeld. Anschließend flüchteten die Tätern mit Fahrrädern vom Tatort. Die ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 16:46

    POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen Jugendlichen

    Greifswald (LK VG) (ots) - Der Aufenthaltsort des seit dem 10. Dezember 2025 als vermisst gemeldeten 14-jährigen Jugendlichen aus Schlatkow wurde bekannt gemacht, die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen damit auch eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:22

    POL-NB: PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Betonpfeiler

    Ueckermünde (ots) - Am 16.12.2025 gegen 09:15 Uhr kam es auf der K52 zwischen Ueckermünde und Altwigshagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Opelfahrer alleinbeteiligt auf einer Brücke gegen einen Betonpfeiler fuhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 62-jährige Deutsche mit seinem Opel die K52 über eine Brücke bei Millnitz, als er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren