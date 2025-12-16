PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 14-jährigen Jugendlichen

Greifswald (LK VG) (ots)

Der Aufenthaltsort des seit dem 10. Dezember 2025 als vermisst gemeldeten 14-jährigen Jugendlichen aus Schlatkow wurde bekannt gemacht, die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen damit auch eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Die Medien werden gebeten, den Fahndungsaufruf und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

