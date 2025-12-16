PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Betonpfeiler

Ueckermünde (ots)

Am 16.12.2025 gegen 09:15 Uhr kam es auf der K52 zwischen Ueckermünde und Altwigshagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Opelfahrer alleinbeteiligt auf einer Brücke gegen einen Betonpfeiler fuhr.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 62-jährige Deutsche mit seinem Opel die K52 über eine Brücke bei Millnitz, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte er mit einem Betonpfeiler sowie der Schutzplanke der Brücke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Durch die Kollision wurde der Fahrer leicht an der Hand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro, der Opel war nicht mehr fahrbereit. Die K52 war auf Höhe Millnitz für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Fahrzeugbergung sowie der Unfallaufnahme durch die Polizei für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Ben Tuschy
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251-3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:32

    POL-NB: Beim Abbiegen 40.000 Schaden entstanden

    Neubrandenburg (ots) - Heute Mittag gegen 13.00 Uhr hat es einen Unfall mit hohem Sachschaden in der Rasgrader Straße auf dem Neubrandenburger Datzeberg gegeben. Nach aktueller Kenntnis wollte ein 48-Jähriger nach links abbiegen und fuhr dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Ampel und zwei Verkehrsschilder, die auf einer kleinen Mittelinsel standen. Die komplette Verkehrsanlage hat Totalschaden, am Auto ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:13

    POL-NB: 41-Jähriger mehrfach betrunken erwischt

    Neustrelitz (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, 12. Dezember 2025, wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Pole mit seinem Lkw vorwärts vom Gelände eines Parkplatzes ab und kollidierte mit einem Pfahl, welcher als Parkplatzbegrenzung diente. Vor Ort machte der 41-Jährige einen sichtlich alkoholisierten Eindruck - hatte Probleme mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren