PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L19 bei Bad Sülze (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 15.12.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 19 bei 
Bad Sülze zu einem schweren Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige polnische Fahrer 
eines LKW mit Sattelauflieger die L19 aus Richtung Dettmannsdorf in 
Richtung Bad Sülze. Während der Fahrt platzte ein Reifen des 
Sattelaufliegers. In der weiteren Folge wickelten sich Teile des 
beschädigten Reifens um den dahinter befindlichen Reifen, wodurch 
beide Räder blockierten. Auf Grund dessen kam das Gespann nach rechts
von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge 
kam der LKW nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem 
angrenzenden Acker zum Stehen. Der Auflieger kippte um und über 20 
Tonnen Zuckerrüben, mit denen der Auflieger beladen war, verteilten 
sich auf der Fahrbahn.
Der Fahrer des Lkw erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche 
Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Uniklinikum 
Rostock gebracht. 
Der Lkw sowie der Sattelauflieger sind nicht mehr fahrbereit und 
müssen durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 
entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die
Bergungsarbeiten werden noch bis in den frühen Morgen des 16.12.25 
andauern. Die L19 ist währenddessen vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:32

    POL-NB: Beim Abbiegen 40.000 Schaden entstanden

    Neubrandenburg (ots) - Heute Mittag gegen 13.00 Uhr hat es einen Unfall mit hohem Sachschaden in der Rasgrader Straße auf dem Neubrandenburger Datzeberg gegeben. Nach aktueller Kenntnis wollte ein 48-Jähriger nach links abbiegen und fuhr dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Ampel und zwei Verkehrsschilder, die auf einer kleinen Mittelinsel standen. Die komplette Verkehrsanlage hat Totalschaden, am Auto ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:13

    POL-NB: 41-Jähriger mehrfach betrunken erwischt

    Neustrelitz (ots) - Bereits am vergangenen Freitag, 12. Dezember 2025, wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 41-jähriger Pole mit seinem Lkw vorwärts vom Gelände eines Parkplatzes ab und kollidierte mit einem Pfahl, welcher als Parkplatzbegrenzung diente. Vor Ort machte der 41-Jährige einen sichtlich alkoholisierten Eindruck - hatte Probleme mit dem ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:25

    POL-NB: Diebstahl auf dem Weihnachtsmarkt - Verdächtiger einen Tag später geschnappt

    Waren (Müritz) (ots) - Am Sonnabend gegen 16.30 Uhr hat eine Händlerin vom Warener Weihnachtsmarkt die Polizei gerufen, weil ihre Geldkasse mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen wurde. Die Betroffene und weitere Zeugen konnten eine gute Täterbeschreibung abgeben, da sie den Mann aus dem Stadtbild kennen. Die Polizisten suchten den gesamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren