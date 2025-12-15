Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der L19 bei Bad Sülze (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 15.12.2025, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 19 bei Bad Sülze zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 46-jährige polnische Fahrer eines LKW mit Sattelauflieger die L19 aus Richtung Dettmannsdorf in Richtung Bad Sülze. Während der Fahrt platzte ein Reifen des Sattelaufliegers. In der weiteren Folge wickelten sich Teile des beschädigten Reifens um den dahinter befindlichen Reifen, wodurch beide Räder blockierten. Auf Grund dessen kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. In der weiteren Folge kam der LKW nach links von der Fahrbahn ab und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Auflieger kippte um und über 20 Tonnen Zuckerrüben, mit denen der Auflieger beladen war, verteilten sich auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Lkw erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in das Uniklinikum Rostock gebracht. Der Lkw sowie der Sattelauflieger sind nicht mehr fahrbereit und müssen durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten werden noch bis in den frühen Morgen des 16.12.25 andauern. Die L19 ist währenddessen vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell