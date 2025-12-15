Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Beim Abbiegen 40.000 Schaden entstanden

Neubrandenburg (ots)

Heute Mittag gegen 13.00 Uhr hat es einen Unfall mit hohem Sachschaden in der Rasgrader Straße auf dem Neubrandenburger Datzeberg gegeben.

Nach aktueller Kenntnis wollte ein 48-Jähriger nach links abbiegen und fuhr dabei aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Ampel und zwei Verkehrsschilder, die auf einer kleinen Mittelinsel standen. Die komplette Verkehrsanlage hat Totalschaden, am Auto selbst ist ein geringer Schaden entstanden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der Mann blieb unverletzt.

Der Beteiligte ist Deutscher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell