Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Brandorte beschäftigen Polizei und Feuerwehr in Greifswald

Greifswald (ots)

In der Nacht von Sonntag zum Montag kam es zu drei Bränden in Greifswald.

Am 14.12.2025 gegen 23:53 Uhr wurde in der Neumorgenstraße ein Brand an einem Wohnhaus gemeldet. Hier brannte es vor dem Wohnhaus, wobei die Flammen auf ein Kellerfenster übergriffen. Die Fassade wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Bewohner waren nicht in Gefahr. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

Am 15.12.2025 gegen 00:20 Uhr wurde ein weiterer Brand in der Feldstraße in Greifswald gemeldet. Dort war ein Müllbehälter in Brand geraten. Auch hier war die Feuerwehr schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern. Da der Müllbehälter direkt an einer Hauswand stand, blieb die Hauswand nicht ganz unbeschädigt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Nur 10 Minuten später gegen 00:30 Uhr meldete ein Anwohner aus dem Greifswalder Birnenweg, dass seine Mülltonne gebrannt hätte. Er konnte das Feuer zwar selbst löschen, die Tonne war allerdings nicht mehr zu retten. Den hier entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 50 Euro.

Der Kriminaldauerdienst hat die Brandorte untersucht und die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat den Einsatz des Brandursachenermittlers angeordnet.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

