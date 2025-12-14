PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 9 Verletzte durch Benutzung eines Holzkohlegrills in der Gartenlaube

Stralsund (ots)

Am 13.12.2025 gegen 17:16 Uhr meldet die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern Rügen der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass sich ein Rettungswagen im Kleingartenverein Kedingshagen2 in der Vogelsangstr. In 18437 Stralsund im Einsatz befindet. In einem Garten des Kleingartenvereins sollen mehrere Personen verletzt sein, darunter auch mehrere Kindern. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Stralsund bestätigte sich der Sachverhalt. Der 35-jährige Tatverdächtige befand sich mit drei weiteren Erwachsenen im Alter von 33 - 38 Jahren und fünf Kindern im Alter von 2 - 11 Jahren in der Gartenlaube in seinem Garten. Da es ihnen in der Laube zu kalt wurde, entschloss sich der Tatverdächtige einen Holzkohlegrill in Betrieb zu nehmen. Hierdurch kam es in der Laube zu einer Rauchentwicklung und alle Anwesenden zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Stralsund gebracht. Wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurden. Gegen den 35-jährigen wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche (mit syrischem Migrationshintergrund) und syrische Staatsbürger.

