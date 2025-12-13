Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter räuberischer Diebstahl durch 16-Jährigen im Kaufhaus Stolz

Heringsdorf (ots)

Am 13.12.2025 gegen 16:45 Uhr kam es zu einem versuchten räuberischen Diebstahl im Kaufhaus Stolz in Koserow. Ein 16-jähriger Beschuldigter hat eine im Kassenbereich befindliche Verkaufsbox mit 123 Pokemonsammelkarten im Wert von 618,79 EUR entwendet. Auf dem Parkplatz vor dem Markt wurde er durch Verkaufspersonal sowie Passanten gestellt. Um im Besitz des Stehlgutes zu bleiben, hat der Beschuldigte gegenüber dem Verkaufspersonal und den Passanten Gewalt in Form von Treten und Kratzen angewendet. Hierbei wurde die Kleidung eines Passanten beschädigt und es kam zu einem Sachschaden von ca. 100,00 EUR. Zu einem körperlichen Schaden der beteiligten Personen kam es glücklicherweise nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte an seinen Betreuer übergeben. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger. Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls eingeleitet.

