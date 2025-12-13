PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendiebin jetzt hinter Gittern

Neubrandenburg (ots)

Am Samstag, dem 13.12.2025, gegen 12:30 Uhr wurde durch den Ladendetektiv eines Supermarktes in der Straußstraße in Neubrandenburg eine Ladendiebin auf frischer Tat gestellt.

Diese versuchte zuvor alkoholische Getränke zu entwenden. Nachdem sie diese Gegenstände in den Büroräumen wieder aushändigte und ihre Personaldaten festgestellt werden sollten, griff die Tatverdächtige das Personal an. Eine Mitarbeiterin wurde von gestoßen und ein Mobiltelefon aus der Hand eines Mitarbeiters geschlagen.

Daraufhin flüchtete die Diebin aus dem Markt. Sie konnte im Nahbereich angetroffen werden. Bei der Überprüfung der Person wurde festgestellt, dass ein Haftbefehl auf sie ausgestellt war. Auf Grund dessen wurde sie festgenommen und in die JVA Neustrelitz überstellt.

Es wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

