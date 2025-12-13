PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Pkw auf der BAB 20

AVPR Grimmen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag, dem 13.12.2025, gegen 14:10 Uhr ging in der integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen eine Mitteilung über einen Brand auf der Autobahn ein.

Eine Streife des Autobahnpolizeirevieres begab sich umgehend zum angegebenen Brandort. Dieser befand sich kurz hinter der Anschlussstelle Grimmen-West in Fahrtrichtung Rostock.

Die 51- jährige deutsche Fahrerin eines Pkw VW bemerkte Rauch, der aus dem Motorraum kam. Nachdem sie angehalten hatte, wurde der Rauch tiefschwarz

Die eintreffende Freiwillige Feuerwehr Grimmen löschte den PKW schnell ab.

Auf Grund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Rostock für ca. eine halbe Stunde gesperrt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr der Brand als technischer Defekt eingestuft.

Ein örtliches Abschleppunternehmen transportierte das Fahrzeugwrack ab. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Fahrerin und der ebenfalls deutsche Beifahrer wurden nicht verletzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

