Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunkene Fahrzeugführerin versucht sich der Verkehrskontrolle zu entziehen

Neubrandenburg (ots)

Am 13.12.25 um 19:06 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass er sich mit seinem PKW auf der L 21 auf Höhe der Ortschaft Neu Bartelshagen in Richtung Stralsund fahrend befindet. Vor ihm fährt ein silberner PKW Mitsubishi mit auffälliger Fahrweise. Der PKW fährt sehr langsam in starken Schlangenlinien und bremste mehrfach ohne ersichtlichen Grund stark ab. Umgehend wurden Funkstreifenwagen des Polizeirevier Barth und des Polizeihauptrevier Stralsund zum Einsatz gebracht. Durch einen Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevier Stralsund konnte das Fahrzeug auf Höhe der Ortschaft Zansebuhr festgestellt werden. Erste Anhaltezeichen wurden durch die Fahrzeugführerin missachtet, in dem sie durch einen Graben fuhr auf ein angrenzendes Feld fuhr, um der Funkstreifenwagenbesatzung auszuweichen. Dort konnte sie aber gestellt und angehalten werden. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der 49-jährige, deutsche Fahrzeugführerin fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte sie jedoch. Im Fahrzeug befanden sich noch ihre 12-jährige Tochter und deren gleichaltrige Freundin. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Gegen die Fahrzeugführerin wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

