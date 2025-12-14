PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer kommt nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach

Neubrandenburg (ots)

Am 13.12.2025 gegen 21:05 Uhr befuhr der 53-jährige bulgarische Fahrzeugführer eines PKW VW Caddy die Kreisstraße 73 aus Richtung Ihlenfeld kommend in Richtung Neubrandenburg. Auf Grund dessen, dass er verbotener Weise sein Mobiltelefon benutzte kam er nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem PKW mehrmals. Der Fahrzeugführer wurde dabei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

