Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Pferden auf der B196 bei Bergen auf Rügen

Bergen/Rügen (ots)

Am heutigen Mittwoch (19.11.2025) gegen 05:00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 196 auf Höhe der Stadt Bergen auf Rügen ein Verkehrsunfall, an dem eine Pkw-Fahrerin und mehrere freilaufende Pferde beteiligt waren.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrerin die B196, als unvermittelt drei Pferde die Fahrbahn kreuzten. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision mit zwei der Tiere. Ein Pferd verendete infolge des Zusammenstoßes umgehend und ein weiteres Infolge der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das dritte Pferd ist zum aktuellen Zeitpunkt flüchtig.

Die Halter der Tiere sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Die Fahrerin des Pkw wurde nach derzeitigem Stand verletzt. Den Grad der Verletzungen werden weitere Untersuchungen ergeben. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung bleibt die B196 derzeit voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

