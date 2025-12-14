PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 14.12.2025 kam es um 08:07 Uhr auf der K 39 bei Malchin zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 42-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die K 39 aus Richtung Malchin kommend in Richtung Leuschentin, als er nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum kollidierte. Die Ursache für das Abkommen von der Fahrbahn ist noch nicht abschließend ermittelt, jedoch besteht der Verdacht, dass der Konsum von Alkohol dabei eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben könnte. Eine Blutprobe zur Bestimmung der Rauschmittelbeeinflussung der Fahrers wurde entnommen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum Neubrandenburg verbracht, der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 5.000 EUR. Der Fahrzeugführer hat sich nunmehr in einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn für ca. eine Stunde halbseitig gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die freiwilligen Feuerwehren aus Malchin und Kummerow an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

