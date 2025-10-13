Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - 37-Jähriger bei Grenzkontrolle festgenommen

Bunde (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hat die Bundespolizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten 37-Jährigen festgenommen. Der Mann sitzt jetzt für rund zwei Monate im Gefängnis. Der 37-jährige Iraker wurde gegen 02:10 Uhr morgens, auf der Rastanlage Bunderneuland an der Autobahn 280 in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle verschiedener Staatsanwaltschaften vorlagen.

Aus einer Verurteilung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis musste er noch eine Geldstrafe von 600 Euro begleichen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen. In einem anderen Fall wurde der 37-Jährige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt, welche durch die Zahlung einer Strafe von 400 Euro abgewendet werden könnte.

Zur Abwendung der Haft hätte der Mann die gerichtlich festgesetzten Geldstrafen bei den Bundespolizisten bezahlen müssen. Da er die geforderten Beträge nicht aufbringen konnte, wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

