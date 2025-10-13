Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann musste ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstagabend an der deutsch-niederländischen Grenze einen 52-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahl vor. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 52-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 21:20 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der polizeilichen Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Pole von der Justiz gesucht wurde. Ein Gericht hatte wegen Diebstahl in besonders schweren Fall die Untersuchungshaft für den Mann angeordnet.

Der Mann wurde verhaftet und nach einer Nacht im Polizeigewahrsam am nächsten Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht in Papenburg vorgeführt. Im Anschluss brachten ihn die Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell