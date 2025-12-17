PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raubüberfall auf Tankstelle in 17358 Torgelow

Ueckermünde (ots)

Am 16.12.2025 kam es in der Lindenstraße in 17358 Torgelow zu einem Raubüberfall auf die Total-Tankstelle. Zwei unbekannte Täter betraten gegen 21:00 Uhr die Räume der Total-Tankstelle und bedrohten die Mitarbeiterin mit Macheten und entwendeten die Kasse. In der Kasse befand sich eine zur Zeit unbekannte Höhe an Bargeld. Anschließend flüchteten die Tätern mit Fahrrädern vom Tatort. Die Täter konnten durch die Mitarbeiterin der Tankstelle wie folgt beschrieben werden. Der erste Täter war ca. 170 - 175 cm groß und von schlanker Gestalt. Er trug eine graue Hose, schwarze Schuhe und einen dunkelblauen Anorak mit Kapuze. Der zweite war ebenfalls ca. 170 - 175 cm groß und ebenfalls von schlanker Gestalt. Er trug einen dunkelgraue Cargohose, weiße Turnschuhe, schwarze Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Bei den Fährrädern handelt es sich um ein 26/28 Zoll Mountenbike mit dunklem Rahmen und einen 24 Zoll Kinderfahrrad mit Querstange und blauem Rahmen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771820, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

