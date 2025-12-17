Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Malchin (ots)

Am heutigen Mittwoch, 17. Dezember 2025, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Malchiner Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die vorgenannte Straße. Im Kurvenbereich zwischen Tankstelle und Bahnhof kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. In Folge dessen wurde dieser lebensbedrohlich verletzt.

Die Poststraße, welche zugleich die Ortsdurchfahrt (B 104) darstellt, ist aktuell gesperrt. Wie lang die Vollsperrung noch andauern wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Die Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang dauern an. Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallhergang ist ein Gutachter der DEKRA vor Ort.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell