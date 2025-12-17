PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung - Schwerer Verkehrsunfall

Malchin (ots)

Am heutigen Mittwoch, 17. Dezember 2025, kam es gegen 08:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Malchiner Poststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw die vorgenannte Straße. Im Kurvenbereich zwischen Tankstelle und Bahnhof kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger. In Folge dessen wurde dieser lebensbedrohlich verletzt.

Die Poststraße, welche zugleich die Ortsdurchfahrt (B 104) darstellt, ist aktuell gesperrt. Wie lang die Vollsperrung noch andauern wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Die Ermittlungen zum Unfall und dessen Hergang dauern an. Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallhergang ist ein Gutachter der DEKRA vor Ort.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 09:56

    POL-NB: Verhalten zweier Autofahrer gefährdet Verkehr

    B96/Bergen auf Rügen (ots) - Am gestrigen Dienstag (16. Dezember 2025) kam es um 15:20 Uhr zu einem verkehrsgefährdenden Verhalten zweier Fahrzeugführer. Ein 50-jähriger Skodafahrer sowie ein 26-jähriger Volkswagenfahrer befuhren die Bundesstraße 96 aus Richtung Stralsund in Richtung Bergen auf Rügen. Der 26-Jährige beabsichtigte, den 50-Jährigen zu überholen. Dieser verhinderte das Überholmanöver offenbar, ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:54

    POL-NB: Junger Autofahrer kommt bei Richtenberg von der Straße ab

    Richtenberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (17.12.2025) kam es vermutlich gegen 02:00 Uhr auf der Landstraße 212 in der Nähe von Richtenberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem Pkw der Marke Audi die L 212, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. In der weiteren ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 01:59

    POL-NB: Raubüberfall auf Tankstelle in 17358 Torgelow

    Ueckermünde (ots) - Am 16.12.2025 kam es in der Lindenstraße in 17358 Torgelow zu einem Raubüberfall auf die Total-Tankstelle. Zwei unbekannte Täter betraten gegen 21:00 Uhr die Räume der Total-Tankstelle und bedrohten die Mitarbeiterin mit Macheten und entwendeten die Kasse. In der Kasse befand sich eine zur Zeit unbekannte Höhe an Bargeld. Anschließend flüchteten die Tätern mit Fahrrädern vom Tatort. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren