Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verhalten zweier Autofahrer gefährdet Verkehr

B96/Bergen auf Rügen (ots)

Am gestrigen Dienstag (16. Dezember 2025) kam es um 15:20 Uhr zu einem verkehrsgefährdenden Verhalten zweier Fahrzeugführer.

Ein 50-jähriger Skodafahrer sowie ein 26-jähriger Volkswagenfahrer befuhren die Bundesstraße 96 aus Richtung Stralsund in Richtung Bergen auf Rügen. Der 26-Jährige beabsichtigte, den 50-Jährigen zu überholen. Dieser verhinderte das Überholmanöver offenbar, indem er nach links zog. In der weiteren Folge musste der Volkswagenfahrer stark abbremsen und teilweise auf die Gegenspur ausweichen. Im Anschluss gelang ihm das Überholen. Offenbar beschleunigte der Skodafahrer anschließend stark und zeigte dem 26-Jährigen eine Geste mit der Hand. Zudem soll der 50-Jährige trotz bestehenden Überholverbotes neben dem 26-Jährigen gefahren sein. Augenscheinlich mussten mehrere Verkehrsteilnehmer deswegen auf dem rechten von zwei Fahrspuren bleiben. Der 50-Jährige gab zudem an, ebenfalls durch den 26-Jährigen genötigt worden zu sein, indem dieser ihn ausgebremst habe. An einer Ampel soll der Skodafahrer dann sein Auto vor den Volkswagen gestellt haben. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung gegen beide Verkehrsteilnehmer aufgenommen. Weiterhin laufen gegen den 50-Jährigen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Beide Verkehrsteilnehmer sind deutsche Staatsbürger.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

