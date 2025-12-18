PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl aus Pkw - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Siegburg (ots)

In der Nacht von Dienstag (16. Dezember) auf Mittwoch (17. Dezember) kam es in Siegburg zu einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw.

Der Eigentümer eines Dacia hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr verschlossen an der Aggerstraße abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden war. Aus dem Innenraum entwendete der bislang unbekannte Täter eine Tasche, in der sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld befunden haben.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Aggerstraße wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 zu melden.

Hinweise der Polizei:

Lassen Sie, wenn möglich, keine hochwertigen Gegenstände in abgestellten Fahrzeugen zurück. Parken Sie Ihr Fahrzeug auf gesicherten Plätzen oder zumindest an gut beleuchteten Straßen. Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die möglicherweise Ausspähungen durchführen. Schließen Sie Fahrzeugtüren immer ab. (Re)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
