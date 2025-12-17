Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Hausdurchsuchung wegen Verdachts auf Drogenherstellung

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Beamte des Kriminalkommissariats 3 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis haben heute Morgen (17. Dezember) gegen 08.00 Uhr ein Wohnhaus an der Bröltalstraße in Neunkirchen-Seelscheid Ingersau durchsucht. Die Aktion erfolgte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn, nachdem Hinweise auf verbotene Substanzen im Haus eingegangen waren.

Im Einfamilienhaus entdeckten die Beamten Räume mit Geräten und Chemikalien, die sich zur Herstellung synthetischer Drogen eignen. Der 46-jährige Bewohner, bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten, wurde vorläufig festgenommen. Seine Familie, die ebenfalls im Haus lebt, musste das Gebäude verlassen und ist vorübergehend bei Verwandten untergebracht.

Die Ermittler sperrten das Haus weiträumig ab und beschlagnahmten es. Für die Sicherung der Chemikalien zog die Polizei die Tatortgruppe des LKA hinzu. Die Feuerwehr unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort. Während der Maßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Bröltalstraße. Wann der Einsatz vor Ort abgeschlossen ist, ist noch unklar.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (Bi)

