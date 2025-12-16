Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerer Verkehrsunfall - Fußgängerin schwer verletzt

Hennef (ots)

Eine 18-jährige Fußgängerin erlitt heute Morgen (16. Dezember) bei einem Verkehrsunfall auf der Buchholzer Straße (Bundesstraße 8/B8) in Höhe Hennef-Lichtenberg schwere Verletzungen. Ein Auto erfasste die junge Frau, als sie gegen 07.00 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Lichtenberg Abzweig plötzlich vom Gehweg auf die Fahrbahn trat. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben trat die Henneferin unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein 33-jähriger Siegburger, der mit seinem Renault Kombi auf der B8 in Richtung Hennef-Uckerath fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Die 18-Jährige zog sich bei der Kollision schwere, möglicherweise lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die Polizei sperrte die Unfallstelle während der Unfallaufnahme komplett ab. Der Berufsverkehr wurde umgeleitet, was zu spürbaren Beeinträchtigungen führte. Die Sperrung dauerte bis 10.30 Uhr an. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Unfallspuren, unter anderem mithilfe einer Drohne. Notfallseelsorger betreuten die Unfallbeteiligten und Zeugen.

Die Polizei stellte den Renault des Siegburgers sowie seine beiden Mobiltelefone als mutmaßliche Beweismittel sicher. Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell