PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall mit 1,7 Promille

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagabend (12. Dezember) verursachte ein betrunkener Mann in Sankt Augustin einen Verkehrsunfall, bei dem er selbst und eine Frau verletzt wurden. Gegen 20:25 Uhr fuhr der 38 Jahre alte Sankt Augustiner im Ortsteil Mülldorf mit seinem Mercedes-Benz über die Bonner Straße in Richtung Siegburg. Vor ihm auf dem Linksabbiegerstreifen auf die Bundesautobahn 560 befanden sich mehrere Fahrzeuge. Als die Ampelanlage von Grün- auf Gelblicht umschaltete, bremsten zwei vorausfahrende Pkw-Fahrerinnen ab. Dies erkannte der 38-Jährige nach ersten Ermittlungen nicht und fuhr auf den vorausfahrenden Fiat auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf einen davor befindlichen Ford aufgeschoben. Der Sankt Augustiner und die 51-jährige Panda-Fahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 28-jährige Fahrerin des Focus und ihre beiden fünf und sieben Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Bei der Unfallaufnahme durch die hinzugerufene Polizei bemerkten die Beamten in der Atemluft des Mercedes-Fahrers Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann auf einer nahegelegenen Polizeiwache daher eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich untersagt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:26

    POL-SU: Einbruch in Parfümerie

    Hennef (ots) - Am frühen Samstagmorgen (13. Dezember) kam es in Hennef zu einem Einbruch in eine Parfümerie. Gegen 04:00 Uhr erhielt der Inhaber die Meldung einer Alarmauslösung in seinem Geschäft an der Frankfurter Straße. Wenige Minuten später trafen hinzugerufene Polizisten vor Ort ein. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer sofortigen Fahndung nicht gefunden werden. Ermittlungen an der Parfümerie ergaben, ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:53

    POL-SU: Fahndungsrücknahme: Marcel W. wohlbehalten aufgefunden

    Hennef (ots) - Der 30-jährige Marcel W. aus Hennef wird nicht mehr vermisst. Er konnte am Samstag (13. Dezember) wohlbehalten in einem Krankenhaus aufgefunden werden. Der Mann hatte am Mittwoch (10. Dezember) seine Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Da er regelmäßig Medikamente benötigt und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei eine ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:11

    POL-SU: Ladendiebinnen versuchen, mit Kinderwagen Kaffee zu stehlen

    Troisdof (ots) - Am Donnerstagabend (11. Dezember) betraten drei Frauen gegen 19.30 Uhr einen Lebensmitteldiscounter an der Einsteinstraße in Sankt Augustin. Eine von ihnen führte einen Kinderwagen mit. Nach wenigen Minuten wollten die Frauen den Laden durch einen geschlossenen Kassenbereich verlassen. Ein Mitarbeiter musste den Durchgang wegen des Kinderwagens öffnen. Dabei entdeckte er, dass in dem Wagen kein Kind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren