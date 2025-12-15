Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall mit 1,7 Promille

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagabend (12. Dezember) verursachte ein betrunkener Mann in Sankt Augustin einen Verkehrsunfall, bei dem er selbst und eine Frau verletzt wurden. Gegen 20:25 Uhr fuhr der 38 Jahre alte Sankt Augustiner im Ortsteil Mülldorf mit seinem Mercedes-Benz über die Bonner Straße in Richtung Siegburg. Vor ihm auf dem Linksabbiegerstreifen auf die Bundesautobahn 560 befanden sich mehrere Fahrzeuge. Als die Ampelanlage von Grün- auf Gelblicht umschaltete, bremsten zwei vorausfahrende Pkw-Fahrerinnen ab. Dies erkannte der 38-Jährige nach ersten Ermittlungen nicht und fuhr auf den vorausfahrenden Fiat auf. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf einen davor befindlichen Ford aufgeschoben. Der Sankt Augustiner und die 51-jährige Panda-Fahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 28-jährige Fahrerin des Focus und ihre beiden fünf und sieben Jahre alten Mitfahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Bei der Unfallaufnahme durch die hinzugerufene Polizei bemerkten die Beamten in der Atemluft des Mercedes-Fahrers Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann auf einer nahegelegenen Polizeiwache daher eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich untersagt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (Uhl)

