POL-SU: Ladendiebinnen versuchen, mit Kinderwagen Kaffee zu stehlen

Troisdof (ots)

Am Donnerstagabend (11. Dezember) betraten drei Frauen gegen 19.30 Uhr einen Lebensmitteldiscounter an der Einsteinstraße in Sankt Augustin. Eine von ihnen führte einen Kinderwagen mit.

Nach wenigen Minuten wollten die Frauen den Laden durch einen geschlossenen Kassenbereich verlassen. Ein Mitarbeiter musste den Durchgang wegen des Kinderwagens öffnen. Dabei entdeckte er, dass in dem Wagen kein Kind lag, sondern dass er mit Kaffeepackungen gefüllt war. Als er die Frauen ansprach, flohen sie sofort und verschwanden unerkannt in der Dunkelheit.

Den Kinderwagen, der deutliche Gebrauchsspuren zeigte, ließen sie zurück. Darin fanden sich 22 Pakete Kaffee und vier Flaschen Wodka im Wert von über 500 Euro.

Die Polizei sucht nach den Frauen, die zwischen 20 und 45 Jahre alt sind. Alle haben eine schlanke Statur und dunkle Haare. Die Frau mit dem Kinderwagen trug eine graue Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Eine Begleiterin trug eine Brille, beide trugen schwarze Winterjacken, Jeans und schwarze Schuhe.

Wer kann Hinweise zu den Frauen geben? Informationen bitte an die Polizei unter 02241 541-3321. (Bi)

