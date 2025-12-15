Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungsrücknahme: Marcel W. wohlbehalten aufgefunden

Hennef (ots)

Der 30-jährige Marcel W. aus Hennef wird nicht mehr vermisst. Er konnte am Samstag (13. Dezember) wohlbehalten in einem Krankenhaus aufgefunden werden.

Der Mann hatte am Mittwoch (10. Dezember) seine Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Da er regelmäßig Medikamente benötigt und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben. (fh)

