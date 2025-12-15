PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahndungsrücknahme: Marcel W. wohlbehalten aufgefunden

Hennef (ots)

Der 30-jährige Marcel W. aus Hennef wird nicht mehr vermisst. Er konnte am Samstag (13. Dezember) wohlbehalten in einem Krankenhaus aufgefunden werden.

Der Mann hatte am Mittwoch (10. Dezember) seine Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. Da er regelmäßig Medikamente benötigt und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet, hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben. (fh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 10:11

    POL-SU: Ladendiebinnen versuchen, mit Kinderwagen Kaffee zu stehlen

    Troisdof (ots) - Am Donnerstagabend (11. Dezember) betraten drei Frauen gegen 19.30 Uhr einen Lebensmitteldiscounter an der Einsteinstraße in Sankt Augustin. Eine von ihnen führte einen Kinderwagen mit. Nach wenigen Minuten wollten die Frauen den Laden durch einen geschlossenen Kassenbereich verlassen. Ein Mitarbeiter musste den Durchgang wegen des Kinderwagens öffnen. Dabei entdeckte er, dass in dem Wagen kein Kind ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:39

    POL-SU: 30-jähriger Hennefer vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Hennef (ots) - Am Mittwoch (10. Dezember) verließ der 30-jährige Marcel W. gegen 15:00 Uhr sein Zuhause in Hennef mit unbekanntem Ziel. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt. Üblicherweise verlässt er das Haus nur für wenige Stunden und bleibt in der Nähe. Marcel W. ist vorerkrankt und benötigt regelmäßig Medikamente. Ohne diese könnte er sich in einer ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 12:08

    POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Sankt Augustin (ots) - Zwischen Samstag (06. Dezember) und Mittwoch (10. Dezember) wurde ein Einfamilienhaus an der Thüringer Allee in Sankt Augustin-Hangelar Ziel eines Einbruchs. Unbekannte Täter gelangten nach aktuellem Ermittlungsstand zunächst auf das umzäunte Grundstück. Anschließend brachen sie das Gitter eines Kellerfensters auf und verschafften sich so ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren