Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Parfümerie

Hennef (ots)

Am frühen Samstagmorgen (13. Dezember) kam es in Hennef zu einem Einbruch in eine Parfümerie. Gegen 04:00 Uhr erhielt der Inhaber die Meldung einer Alarmauslösung in seinem Geschäft an der Frankfurter Straße. Wenige Minuten später trafen hinzugerufene Polizisten vor Ort ein. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflüchtet und konnten auch im Rahmen einer sofortigen Fahndung nicht gefunden werden. Ermittlungen an der Parfümerie ergaben, dass der oder die bislang unbekannten Einbrecher ein Fenster an der Gebäuderückseite aufhebelten und so in das Innere gelangten. Hier entwendeten sie Bargeld und Parfüms der Marke Chanel in unbekannter Menge, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu Tätern oder dem Verbleib der Beute machen kann, meldet sich bitte unter 02241 541-3521 bei der Polizei. Diese bietet auch durch speziell geschulte Mitarbeiter des Kommissariats für Kriminalprävention Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Diese richten sich an Privatpersonen und Gewerbetreibende und sind unentgeltlich. Weitere Informationen und Termine erhalten sie unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de oder 02241 541-4777. (Uhl) #RiegelVor

