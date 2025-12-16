PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher lösen Alarm aus und flüchten ohne Beute

Siegburg (ots)

Am frühen Montagabend (15. Dezember) brachen zwei dunkel gekleidete Männer in ein Einfamilienhaus im Siegburger Ortsteil Seligenthal ein.

Gegen 18.40 Uhr kletterten sie auf den Balkon des Hauses in der Straße "Auf dem Hümmerich" und schlugen ein Fenster ein. Dabei aktivierten sie die Alarmanlage, was Nachbarn alarmierte.

Zeugen sahen die Männer vom Balkon im ersten Stock in den Garten springen und zur Straße flüchten. Die sofortige Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos. Laut den Hausbewohnern wurde nichts gestohlen, doch die Täter hielten sich in mehreren Räumen auf. Ein Spurensicherungsteam der Polizei dokumentierte die Spuren.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Seligenthal unter 02241 541-3121.

Mit der frühen Dunkelheit steigt das Einbruchsrisiko. Wie schützt man sich vor ungebetenen Gästen? Die Polizei bietet kostenlose Beratung zum technischen Einbruchschutz an. Termine können bei Ihnen zu Hause stattfinden.

Im Ausstellungsraum der Polizei Rhein-Sieg-Kreis in der Frankfurter Straße 12-18 in Siegburg finden Sie Exponate zur mechanischen und elektronischen Sicherheitstechnik. Neben zertifizierten Nachrüstprodukten wie Fensterzusatzschlössern und Panzerriegeln gibt es mechatronische Produkte, die bei Einbruchsversuchen Alarm auslösen. Diese lassen sich in Alarmanlagen integrieren. Ein begehbarer "Cube" zeigt Haustür, Fenster, Terrassentür und Kellerfenster mit Sicherungslösungen, die Sie testen können. Die Ausstellung bietet auch Möglichkeiten zur Videoüberwachung von Haustür und Grundstück sowie zur Sicherung von Zweirädern.

Für Beratungstermine oder den Besuch der Ausstellung melden Sie sich bitte unter 02241 541-4777 oder E-Mail: vorbeugung-su@polizei.nrw.de an. #riegelvor (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

